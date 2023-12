ChatGPT und andere Computer-Modelle zur Sprachverarbeitung haben die Popularität der generativen KI im vergangenen Jahr erheblich gesteigert. Das Jahr 2024 könnte auch bei Apple im Zeichen der KI stehen. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo verstärkt Apple seine Bemühungen, KI-Funktionen in neue Produkte einzubauen. Angeführt wird die Initiative von dem iPhone 16 mit exklusiven KI-Funktionen.

Apple könnte auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Jahr 2024 mit der Vorstellung von iOS 18 einen bedeutenden Sprung in der Smartphone-KI-Technologie markieren. Obwohl bestehende iPhones von neuen KI-Funktionen in iOS 18 profitieren werden, könnte das iPhone 16 spezielle KI-Funktionen bieten, die nur auf dem Gerät angeboten werden.

Das Ziel von Apple ist ein „deutlich besseres Siri-Erlebnis“. Im Zuge dessen soll die nächste iPhone-Generation eine „deutliche Verbesserung der Mikrofonspezifikationen aufweisen“, so Kuo, der Apples KI-Ambitionen auf Medium zusammenfasst:

„Apple hat sein Siri-Team im 3. Quartal 23 reorganisiert, um AIGC [durch künstliche Intelligenz erzeugten Inhalte] und LLM [Large Language Model] zu integrieren. Die Spracheingabe wird die wichtigste Schnittstelle für KI/AIGC/LLM auf mobilen Smartphones sein, daher ist die Stärkung der Hardware- und Softwarefunktionen und -spezifikationen von Siri der Schlüssel zur Förderung von AIGC.

Meine jüngste Umfrage zeigt, dass alle iPhone 16 Modelle eine deutliche Verbesserung der Mikrofonspezifikationen aufweisen werden. Neben einer besseren Wasserbeständigkeit besteht die wichtigste Verbesserung der Spezifikationen in einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), um das Siri-Erlebnis deutlich zu verbessern. Dies deutet darauf hin, dass Apple mehr KI/AIGC-Fähigkeiten in Siri als Hauptverkaufsargument des iPhone 16 integrieren will.

Da sich KI-Geräte im Jahr 2024 zu einem entscheidenden Trend in der Unterhaltungselektronik entwickeln, werden wahrscheinlich auch andere Apple-Produkte und High-End-Android-Smartphones ihre Mikrofone aufrüsten.“