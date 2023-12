Pünktlich zum Start in die winterliche Indoor-Saison meldet sich mit dem Schwinnbike 800IC eines der beliebtesten Homefitnessgeräte auf Amazon zurück. Nachdem dieses lange Zeit abstinent war, ist es endlich wieder erheblich. In den letzten Monaten hat sich einiges in der adaptiven geräteübergreifenden Fitness-App JRNY getan, die euch bei eurem Training ganz individuell begleitet.

Zurück auf Amazon: Schwinnbike 800IC

Der ein oder andere wird sich möglicherweise erinnern. Anfang dieses Jahres haben wir das Schwinnbike 800IC ausführlich getestet. Dabei sind wir auch auf die Fitness-App JRNY eingegangen. Trotz ein paar kleinerer Abzüge in der B-Note beigeisterrrt uns das Schwinn IC800 nach wie vor. Insbesondere das robuste Design, das Magnetbremssystem, die nahezu lautlose Nutzung und die 100 Widerstandsstufen können uns begeistern.

Alle Highlights im Überblick

Stabilität und Robustheit : Das Schwinnbike 800IC wurde entwickelt, um selbst intensivsten Trainingseinheiten standzuhalten. Mit einem stabilen Rahmen und einer hochwertigen Konstruktion bietet es eine zuverlässige und langlebige Leistung.

: Das Schwinnbike 800IC wurde entwickelt, um selbst intensivsten Trainingseinheiten standzuhalten. Mit einem stabilen Rahmen und einer hochwertigen Konstruktion bietet es eine zuverlässige und langlebige Leistung. Leistungsstarkes Widerstandssystem : Dank eines präzisen Magnetwiderstandssystems können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Widerstandsstufen wechseln (1-100) und so ihr Training individuell gestalten. Der Widerstandslevel kann auf dem Monitor überwacht werden, dank eines proprietären Designs, das dem Benutzer ein einfaches Feedback über den Widerstand gibt, mit dem er während des Trainings radelt.

: Dank eines präzisen Magnetwiderstandssystems können Benutzer nahtlos zwischen verschiedenen Widerstandsstufen wechseln (1-100) und so ihr Training individuell gestalten. Der Widerstandslevel kann auf dem Monitor überwacht werden, dank eines proprietären Designs, das dem Benutzer ein einfaches Feedback über den Widerstand gibt, mit dem er während des Trainings radelt. Ergonomisches Design : Dieses gewährleistet eine komfortable und korrekte Sitzposition, was zu einem effektiven und gelenkschonenden Training beiträgt.

: Dieses gewährleistet eine komfortable und korrekte Sitzposition, was zu einem effektiven und gelenkschonenden Training beiträgt. Integriertes LCD-Display : Das integrierte LCD-Display bietet Benutzern eine Fülle von Echtzeitinformationen, darunter Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch und Widerstandslevel.

: Das integrierte LCD-Display bietet Benutzern eine Fülle von Echtzeitinformationen, darunter Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch und Widerstandslevel. Nahtlose Konnektivität zur JRNY App : Benutzer können ihr Training personalisieren, aufgezeichnete Fahrten abrufen, Live-Kurse streamen und ihre Fortschritte verfolgen, alles über das Smartphone oder Tablet.

: Benutzer können ihr Training personalisieren, aufgezeichnete Fahrten abrufen, Live-Kurse streamen und ihre Fortschritte verfolgen, alles über das Smartphone oder Tablet. Vielfältige Trainingsmöglichkeiten : Mit einer breiten Palette von Trainingsprogrammen, einschließlich Intervalltraining, Bergfahren und Ausdauertraining, bietet das Schwinnbike 800IC eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Fitnessziele verschiedenster Benutzer zu erreichen – vom Einsteiger bis zum Profi.

: Mit einer breiten Palette von Trainingsprogrammen, einschließlich Intervalltraining, Bergfahren und Ausdauertraining, bietet das Schwinnbike 800IC eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Fitnessziele verschiedenster Benutzer zu erreichen – vom Einsteiger bis zum Profi. Flüsterleiser Betrieb: Dank seines geräuscharmen Antriebssystems ermöglicht das Schwinnbike 800IC ein störungsfreies Training, ohne die Ruhe im Haushalt oder die Nachbarn zu stören.

Der Winter ist da und die nächste Hometrainings-Zeit kommt bestimmt. Das Schwinnbike IC800 ist ideal, um in den heimischen vier Wänden zu trainieren. 1.099 Euro werden für das Spinning-Fahrrad fällig.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren