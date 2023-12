Die iPhone 15 Familie ist gerade einmal wenige Wochen auf dem Markt. Von der Ankündigung der iPhone16 Modelle trennen uns noch rund neun Monate, da tauchen bereits erste zarte Gerüchte zum iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auf. Diese Modelle werden für Herbst 2025 erwartet.

iPhone 17 Pro soll Wi-Fi 7 Chip erhalten

Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities hat eine neue Investoreneinschätzung veröffentlicht. Mit dieser spricht er davon, dass Apple an einem eigens entwickelten Wi-Fi 7 Chip arbeitet, der im Jahr 2025 in den iPhone 17 Pro Modellen landen soll. Gleichzeitig heißt es, dass der Chip negative Auswirkungen auf den Apple Zulieferer Broadcom haben dürfte, der Apple derzeit mit einem kombinierten Wi-Fi- und Bluetooth-Chip für iPhones beliefert.

Während der Apple Wi-Fi 7 Chip bei der iPhone 17 Familie nur in den Pro-Modellen verbaut sein soll, soll dieser ein Jahr später in allen iPhone 18 Modellen verwendet werden. Anfang dieses Jahres sprach auch Apple Insider Mark Gurman von Bloomberg davon, dass Apple an einem eigens entwickelten Wi-Fi- / Bluetooth-Chip arbeitet. Analyst Ming Chi Kuo war allerdings der Auffassung, dass es sich um einen reinen Wi-Fi-Chip handelt. Genau wie bei der 5G-Technologie möchten sich Apple auch beim Wi-Fi-Chip langfristig von Zulieferern lösen und eigens entwickelte Chips verbauen. Wann dies exakt der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Wi-Fi 7 ermöglicht es, Daten über die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder gleichzeitig zu versenden. Dabei muss nicht nur das iPhone die entsprechende Technologie unterstützen, sondern auch der verwendete Router. Wi-Fi 7 ermöglicht schnelleren Wi-Fi-Geschwindigkeiten, geringerer Latenz und zuverlässigerer Konnektivität. Es heißt, dass Wi-Fi 7 Spitzengeschwindigkeiten von über 40 Gbit/s bietet, was einer 4-fachen Steigerung gegenüber Wi-Fi 6E entspricht.

iPhone 17 Pro Max mit 48MP Teleobjektiv

Weiter gibt Jeff Pu zu Protokoll, dass Apple beim iPhone 17 Pro Max auf ein 48MP Teleobjektiv setzen wird. Dabei soll Largan Precision die passenden Linsen liefern. Diese sollen unter anderem für Apple Vision Pro optimiert sein.

Das aktuelle iPhone 15 Pro verwendet eine 48MP Hauptkamera, eine 12M Ultra-Weitwinkel-Kamera und eine 12MP Tele-Kamera. Seit der Freigabe von iOS 17.2 können Anwender mit ihrem iPhone 15 Pro räumliche Videos für Apple Vison Pro aufnehmen. Zukünftig dürfte Apple das Kamerasystem der iPhone-Familie im Hinblick auf sein Headset weiter aufwerten.

Auch im kommenden Jahr soll es beim iPhone 16 Pro eine markante Verbesserung beim Kamerasystem geben. Es heißt, dass Apple bei den iPhorn 16 Pro Modellen erstmals eine 48MP Ultraweitwinkelkamera verwendet.

Noch trennen uns knapp zwei Jahre von der Markteinführung der iPhone 17 Modelle. Die Spezifikationen sind längst noch nicht finalisiert, so dass sich bis dahin noch einiges ändern kann.

