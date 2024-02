Das Jahr 2024 steht bei Apple im Zeichen der KI. Nachdem sich die Gerüchteküche bereits einig ist, dass Apples Software-Ingenieure rund um die Uhr an KI-Modellen arbeiten, bleibt auch die Hardware-Abteilung nicht untätig. So ist Haitong-Analyst Jeff Pu überzeugt, dass die iPhone 16 Generation mit einem verbesserten Mikrofon ausgestattet sein wird. Dabei soll das Upgrade Siri ein feineres Gehör für die Sprachbefehle verleihen.

Mikrofon-Upgrade für das iPhone 16

Apple könnte auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) mit der Vorstellung von iOS 18 einen bedeutenden Sprung in der Smartphone-KI-Technologie markieren. Obwohl bestehende iPhones von neuen KI-Funktionen in iOS 18 profitieren werden, könnte das iPhone 16 spezielle KI-Funktionen bieten, die nur auf dem Gerät verfügbar sein werden.

Neben einem neuen SoC (System on a Chip) mit einer verbesserten Neural Engine soll die nächste iPhone Generation auch eine deutliche Verbesserung der Mikrofonspezifikationen aufweisen. Wie Jeff Pu laut MacRumors in Erfahrung gebracht hat, werden die iPhone 16 Mikrofone ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis als die Vorgängermodelle aufweisen, sodass die Geräte die Stimme deutlicher hören können. Dabei ist Pu nicht der erste Analyst, der von dem Upgrade berichtet. Bereits im vergangenen Dezember sprach auch Ming-Chi Kuo von einer „deutlichen Verbesserung der Mikrofonspezifikationen“ beim iPhone 16.

Als Zulieferer für die neuen Mikrofone zeigen sich angeblich AAC und Goertek verantwortlich. Durch das Upgrade soll der durchschnittliche Preis der Mikrofone mindestens 100 bis 150 Prozent höher sein als der des iPhone 15.

Im Rahmen eines Earnings Calls Anfang des Monats bestätigte Apple-CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an generativer KI arbeitet und Details „später in diesem Jahr“ bekannt geben wird. Neben einer aufmerksameren Siri hat Apple angeblich noch viele weitere Einsatzzwecke für die Möglichkeiten moderner KI-Modelle geplant, wie die automatische Erstellung von Wiedergabelisten in Apple Music oder Diashows in Keynote. Spannend wird auch der KI-Einsatz in der Nachrichten-App sein. So soll iMessage unter anderem Sätze automatisch vervollständigen können.

