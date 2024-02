iOS 18 soll eins der größten iPhone-Updates überhaupt darstellen. Unter anderem soll Generative KI ein zentrales Element von iOS 18 werden. Genau dies könnte die zuletzt schwächelnden iPhone-Verkäufe in China wiederbeleben.

KI-Funktionen von iOS 18 könnten iPhone-Verkäufe in China wieder ankurbeln

Blickt man auf die Quartalszahlen für die Monate Oktober bis Dezember 2023 so gingen die Umsatzzahlen in China im Jahresvergleich von 23,905 Milliarden Dollar auf 20,819 Milliarden Dollar um ca. 13 Prozent zurück. Gerüchten zufolge soll sich dieser Trend im laufenden Jahr fortgesetzt haben. Es heißt, dass Apple und die ‌iPhone‌-Verkäufe in der Region mit konkurrierenden Herstellern zu kämpfen haben, die generative KI-Funktionen und faltbare Displays anbieten. Apples Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz scheint chinesischen Nutzern aktuell nicht weit genug zu gehen. Mit iOS 18 soll sich dies wieder ändern.

Der Branchendienst DigiTimes (via Macrumors) wiederholt frühere Gerüchte, dass iOS 18 eine Reihe neuer KI-Funktionen enthalten wird. Unter anderem sollen diese nicht nur in Siri einfließen, sondern auch Nachrichten, Apple Music, Pages, Keynote, Xcode und weitere Apps zu bereichern. Genau diese soll chinesische Nutzer verstärkt ansprechen.

Zuletzt hatte Apple Apple Chef Tim Cook bestätigt, dass Apple viel Zeit und Energie in Generative KI investiert und man erste Ergebnisse im Laufe dieses Jahres sehen wird.

