Im August 2022 wurde bekannt, dass Apple TV+ eine Dokumentation über den US-amerikanischen Komiker, Schriftsteller, Musiker, Produzenten und Schauspieler Steve Martin in Auftrag gegeben hat. Nun befinden wir uns in der finalen Phase. Bevor die Doku am 29. März 2024 auf Apples Video-Streaming-Plattform startet, steht nun der offizielle Trailer bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu “Steve Martin“-Doku

Apple Original Films hat den Trailer zur Dokumentation „STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” veröffentlicht. Neben Steve Martin sind Finn Wittrock, Martin Short, Tina Fey, Jerry Seinfeld, Eric Idle, Diane Keaton und Selena Gomez zu sehen. Regie führt Oscar-Preisträger Morgan Neville.

Steve Martin ist eine der beliebtesten und rätselhaftesten Figuren der Unterhaltungsbranche. “STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces” taucht aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln in die außergewöhnliche Geschichte von Steve Martin ein, mit Begleitdokumentationen, die nie zuvor gesehenes Filmmaterial und rohe Einblicke in Martins persönliche und berufliche Prüfungen und Erfolge bieten. „Then“ schildert Martins frühe Kämpfe und seinen kometenhaften Aufstieg, um das Stand-up zu revolutionieren, bevor er mit 35 Jahren aufhörte. „Now“ konzentriert sich auf die Gegenwart, mit Martin in den goldenen Jahren seiner Karriere, und zeichnet den Wandel nach, der in seiner Kunst und seinem Privatleben zum Glück führte.

Der zweiteilige Dokumentarfilm stammt von A24 und Tremolo Productions und wird von Neville („20 Feet from Stardom“, „Won’t You Be My Neighbor?“) inszeniert und produziert.

