Auf Apples „Peek Performance“-Event wurden viele aufregende neue Produkte vorgestellt. Vom neuen Mac Studio über das iPad Air 5 bis hin zum iPhone SE 3 wurde einiges geboten. Was wir jedoch vermisst haben, war der in der Gerüchteküche heiß gehandelte Nachfolger des im März 2021 eingestellten iMac Pro. Nun erklärt Bloombergs Mark Gurman, dass er immer noch mit einem neuen Apple Silicon iMac Pro rechnet. Zudem erwartet er einen M2 im Mac mini, 13 Zoll MacBook Pro und 24 Zoll iMac.

Gestern hat Apple mit dem Mac Studio auch seinen neuen M1 Ultra SoC (System on an Chip) vorgestellt, der in ersten Benchmarks bereits zeigt, was der Chip zu leisten imstande ist. Demnach verdoppelt sich die Multi-Core-Leistung im Vergleich zum M1 Max.

Auch wenn sich Apple auf der vergangenen Keynote auf den Mac Studio und M1 Ultra konzentriert hat, heißt das nicht, dass Apple seine anderen Macs und SoCs vernachlässigt. Laut Mark Gurman soll sich im Mac-Segment noch einiges in der Pipeline befinden. So erklärt der für gewöhnlich sehr gut informierte Journalist auf Twitter:

FYI: Still expecting an iMac Pro, for those wondering. M2 versions of the Mac mini, MacBook Pro 13-inch and 24-inch iMac are also in development.

