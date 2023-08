Die neue SOS-Satellitenfunktion des iPhone 14 hat bereits bei verschiedenen Vorfällen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschen gespielt. Nun konnte sich eine Familie glücklich schätzen, dass sie ein iPhone 14 mit „Notruf SOS über Satellit“ in einer Notlage dabei hatte. So konnte die Familie auf Maui mithilfe der Funktion vor den dort herrschenden Waldbränden gerettet werden.

Der tragische Waldbrand auf Hawaii, der sich auf Maui ausbreitet, hat bisher mindestens 36 Todesopfer gefordert. Tausende Menschen wurden evakuiert. Die Rettungskräfte versuchen, den Schaden zu begrenzen, und es scheint, dass Apples Notfall-SOS-Satellitenfunktion dabei geholfen hat, mindestens fünf Menschen aus dem Waldbrand zu retten.

Wie Michael J. Miraflor auf X mitteilte, befanden sich die Cousine der Freundin seines Bruders und dessen Familie in einem Fahrzeug, als die Waldbrände „plötzlich um sie herum ausbrachen“. In dem Lieferwagen befanden sich fünf Personen, aber keiner von ihnen konnte Hilfe rufen, da es in diesem Gebiet keinen Mobilfunkempfang gab.

Einer der Insassen besaß ein iPhone 14, und das machte den Unterschied aus, dass sie aus dem Feuer gerettet werden konnten. „Notruf SOS über Satellit war die einzige Möglichkeit, mit den Rettungskräften in Kontakt zu treten. Das hat ihnen buchstäblich das Leben gerettet“, so Miraflor.

Wenn ein Benutzer die Funktion auslöst, stellt das iPhone einige Fragen zur Situation, bis es eine Verbindung mit den Satelliten herstellt – das kann einige Minuten dauern. Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird die Nachricht direkt gesendet. Andernfalls wird sie an eine Relaiszentrale mit speziell geschultem Personal von Apple weitergeleitet, das einen Notruf für den Nutzer absetzen kann. Das gesamte Protokoll kann auch an die Notfallkontakte des Nutzers weitergeleitet werden, und genau das ist in diesem Fall geschehen.

Auf einem von Miraflor geteilten Screenshot können wir sehen, wie die Informationen an ein Relaiszentrum gesendet wurden. Der iPhone-Besitzer meldete, dass das Feuer „überall“ um ihn herum war und seine Sicht versperrt war. Das iPhone teilte dem Relaiszentrum und den Notfallkontakten automatisch den Standort des Benutzers mit. Der unten eingebettete X-Beitrag zeigt die Textkonversation, die stattfand, nachdem ein Signal über Satellit empfangen wurde.

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.

No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf

— Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) August 10, 2023