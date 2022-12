Nachdem sich der neue Twitter-CEO Elon Musk über Apple wegen des Rückgangs der Werbeausgaben auf Twitter, der App Store Gebühr und vielem mehr beschwert hat, gibt es nun eine Trendwende. So twitterte Musk ein Dankeschön an den Apple-CEO Tim Cook für eine Tour durch das „wunderschöne Hauptquartier“ des Unternehmens. Bei der Gelegenheit klärte sich auch, dass Apple „nie daran gedacht“ habe, Twitter aus dem App Store zu entfernen. Auch Meta-Chef Mark Zuckerberg hat einige Gedanken zum Thema, die bestätigen, dass er immer noch kein Fan von Apple ist.

Elon Musk besuchte den Apple Park

Nach einem Treffen mit Tim Cook ist Elon Musk nun besser auf Apple zu sprechen. Am Montag behauptete Musk noch, Apple habe gedroht, Twitter aus dem App Store zu werfen, aber laut einem Tweet vom Mittwochnachmittag gab Musk an, dass es sich um ein „Missverständnis“ gehandelt habe und dass „Tim klargestellt hat, dass Apple dies nie in Erwägung gezogen hat.“

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Während Musk vor ein paar Tagen noch heftige Töne anschlug, hat er sich offensichtlich inzwischen beruhigt. Zuvor stellte er unter anderem die provokante Frage, ob Apple „freie Meinungsäußerung“ hasse. In den vergangenen Tagen hat Musk zumindest einen der Tweets gelöscht, in denen er sich über die Gebühren des App Store lustig machte.

Zuckerberg ist immer noch kein Fan von Apple

Derweil nutzt Mark Zuckerberg die Gelegenheit und verkündet erneut seinen Unmut über Apples App Store Politik. Auf dem DealBook-Gipfel der New York Times (via CNBC) wurde der Meta-CEO nach seinen Gedanken zu diesem Thema gefragt. Zuckerberg sagte, dass die derzeitige Politik von Apple nicht „nachhaltig oder gut“ sei.

Im Vergleich dazu hatte der CEO gute Dinge über Google zu sagen. Zuckerberg wies darauf hin, dass es im Gegensatz zu iOS unter Android möglich sei, Apps auf die Plattform zu laden, obwohl Google sicherlich Schritte unternommen habe, um diesen Prozess ein wenig schwieriger zu gestalten als in der Vergangenheit.