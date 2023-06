Wenige Tage vor Beginn der diesjährigen WWDC 2023 hat Apple offizielle Zahlen zur Verbreitung von iOS 16 und iPadOS 16 veröffentlicht. Die Adaption wurde durch Zugriffe auf den App Store am 30 Mai ermittelt.

Apple veröffentlicht offizielle Zahlen zu iOS 16 & iPadOS 16

Bevor Apple am kommenden Montag (05. Juni 2023) iOS 17, iPadOS 17 und Co. ankündigen wird, gibt es noch einmal frische Zahlen zu iOS 16 und iPadOS. Apple meldet sich in regelmäßigen Abständen zu Wort, um eine kurze Wasserstandsmeldung zur Verbreitung von iOS 16 und iPadOS 16 zu geben. Die letzten offiziellen Infos stammen aus Februar 2023.

Auf 90 Prozent aller iPhone-Modelle (Februar: 81 Prozent), die in den vergangenen vier Jahren eingeführt wurden, läuft iOS 16. iOS 15 kommt auf 8 Prozent und die restlichen 2 Prozent entfallen auf ältere iOS-Versionen. Betrachtet man alle Geräte, so entfällt iOS 16 auf 81 Prozent der Geräte (Februar: 72 Prozent), iOS 15 kommt auf 13 Prozent und 8 Prozent entfallen auf ältere iOS-Versionen, so Apple im Dev Center.

Parallel dazu hat sich Apple auch zu iOS 16 geäußert. Auf 76 Prozent aller iPad-Modelle (Februar: 53 Prozent), die in den vergangenen vier Jahren eingeführt wurden, läuft iPadOS 16. iPadOS 15 kommt auf 18 Prozent und die restlichen 6 Prozent entfallen auf ältere iPadOS-Versionen. Betrachtet man alle Geräte, so entfällt iPadOS 16 auf 71 Prozent der Geräte (Februar: 50 Prozent), iPadOS 15 kommt auf 20 Prozent und 9 Prozent entfallen auf ältere iPadOS-Versionen.

Zur gleichen Zeit im letzten Jahr gab Apple zu verstehen, dass 82 Prozent aller aktiven iPhones mit iOS 15 ausgestattet waren, sodass die Zahlen im Jahresvergleich nahezu identisch sind.