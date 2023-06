Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, könnte Apple auf der bevorstehenden World Wide Developers Conference (WWDC) eine wesentliche Neuerung für Siri vorstellen. Die vorgeschlagene Änderung soll die derzeitige Notwendigkeit aufheben, „Hey Siri“ zu sagen, stattdessen würde nur das Wort „Siri“ ausreichen, um die Aufmerksamkeit des sprachgesteuerten Assistenten zu wecken.

Alle Nutzer von Apple-Geräten sind damit vertraut, „Hey Siri“ zu sagen, bevor sie eine verbale Anfrage an den Sprachassistenten stellen. Während es einfach genug ist, zwei Wörter in ein iPhone zu sprechen, möchte Apple den Aufwand weiter reduzieren, indem nur das Wort „Siri“ notwendig ist.

Apple-Ingenieure arbeiten schon länger an dem Problem, die Siri-Anfrage zu verkürzen. Das Problem, das einfach genug erscheint, verlangt in der Praxis jedoch eine Menge Dinge zu berücksichtigen. Wie Gurman bereits im November letzten Jahres erklärt hatte, erfordert das Vorhaben eine beträchtliche Umschulung der KI sowie „grundlegende technische Arbeiten“.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass man Siri nicht nur beibringen muss, den eigenen Namen zu verstehen, sondern dies auch für alle Sprachen, Akzente und Dialekte verständlich sein muss. Außerdem ist es für ein Spracherkennungssystem wesentlich einfacher, einen längeren Satz, nach dem es aktiv sucht, richtig zu erkennen als ein kurzes einzelnes Wort, das aus zwei ähnlich klingenden Silben besteht.

Im Gegensatz dazu ist das dreisilbige „Alexa“-Weckwort aufgrund seiner Länge und der Varianz der Silbenklänge leichter zu erkennen. Ein einzelnes Wort bleibt jedoch anfälliger auf eine irrtümliche Aktivierung. Apple hat anscheinend die Schwierigkeiten, die eine Umstellung mit sich bringt, gemeistert. Denn laut Gurman könnte das Unternehmen auf der WWDC die Reduzierung auf das Trigger-Wort „Siri“ für seinen Sprachassistenten bekannt geben.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023