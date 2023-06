Apple hat auf der WWDC 2023 eine Reihe neuer Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen angekündigt, die im Zuge kostenloser Softwareupdates im Herbst veröffentlicht werden. Mit dabei sind unter anderem ein verbesserter Schutz beim Browsen im Internet, erweiterte Datenschutz- und Berechtigungsfunktionen für Fotos, ein verbesserter Schutz gegen Link-Tracking, eine erweiterte Kommunikationssicherheit und vieles mehr.

Verbesserter Schutz beim Browsen im Internet

Die Gefahr, beim Surfen im Internet verfolgt oder identifiziert zu werden, hat durch den Einsatz immer ausgefeilterer Technologien zugenommen. Apples Safari-Browser versucht jedoch konsequent, einen Schritt voraus zu sein, um die Nutzer zu schützen. Das jüngste Update bietet verbesserte Anti-Tracking- und Anti-Fingerprinting-Technologien, die die Fähigkeit von Webseiten, Nutzergeräte effektiv zu verfolgen oder zu identifizieren, weiter erschweren.

Darüber hinaus wurden die Funktionen für den privaten Browsing-Modus verbessert. So werden beispielsweise private Browsing-Sessions automatisch gesperrt, wenn sie nicht aktiv genutzt werden. Das erhöht die Sicherheit, indem es verhindert, dass jemand auf eine geöffnete, aber unbeaufsichtigte Browsersitzung zugreifen kann.

Verbesserte Datenschutz- und Berechtigungsfunktionen für Fotos

Die Fotos-App ist ein zentraler Bestandteil des Apple-Erlebnisses. Mit dem neuesten Update kann der Nutzer nun gezielt auswählen, welche Fotos er über welche Apps teilen möchte. Wenn Apps Zugriff auf die gesamte Fotomediathek anfordern, werden detaillierte Informationen dazu angezeigt, was geteilt wird. Zudem erhalten Nutzer gelegentliche Erinnerungen an ihre Auswahl.

Die neuen Funktionen geben den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Medienbibliothek und schützen deren Privatsphäre effektiver.

Verbesserter Schutz gegen Link-Tracking

Link-Tracking ist eine weit verbreitete Technik, mit der Webseiten Nutzer über verschiedene Online-Aktivitäten hinweg verfolgen können. Um dem entgegenzuwirken, hat Apple den Schutz gegen Link-Tracking in seinen Nachrichten-, Mail- und Safari-Apps verbessert. Dies verhindert, dass Webseiten zusätzliche Informationen zu ihren URLs hinzufügen können, um Nutzer zu verfolgen. Es trägt dazu bei, Nutzer vor unerwünschtem Tracking zu schützen und ihre Privatsphäre zu wahren.

Erhöhte Transparenz für Entwickler und Nutzer

Apple hat neue Tools für Entwickler eingeführt, die ihnen Einblick in die Art und Weise geben, wie von ihnen verwendete Drittanbieter-Software Development Kits (SDKs) Daten verarbeiten. Das ermöglicht es den Entwicklern, transparentere Datenschutzlabels für ihre Apps zu erstellen und die Integrität der gesamten Softwarelieferkette zu verbessern. Für die Nutzer bedeutet dies, dass sie besser informiert sind und bewusster Entscheidungen treffen können, welche Apps sie nutzen möchten.

Verbesserte Kommunikationssicherheit und Warnungen vor sensiblen Inhalten

Das Feature Kommunikationssicherheit wurde entwickelt, um Kinder zu warnen, wenn sie in Nachrichten Fotos erhalten oder senden, in denen Nacktheit dargestellt wird. Jetzt prüft die Funktion neben Bildern auch Videos. Bei der Kommunikationssicherheit werden alle Bilder und Videos auf dem Gerät verarbeitet, sodass weder Apple noch Dritte Zugriff auf den Inhalt haben. Die Warnungen sind für Kinderaccounts in der Familienfreigabe automatisch aktiv und können von den Eltern deaktiviert werden.

Entwickler können mit einer neuen API die Kommunikationssicherheit nun auch direkt in ihre Apps integrieren. Außerdem schützt das Feature jetzt Kinder, wenn sie Dateien über AirDrop oder eine FaceTime Videonachricht senden oder empfangen, wenn sie über die Telefon-App ein Kontaktposter erhalten und wenn sie die Fotoauswahl zum Senden von Inhalten verwenden.

Vereinfachte und sicherere Passwort- und Passkey-Verwaltung

Apple hat das Management von Passwörtern sowie Passkeys vereinfacht und sicherer gestaltet. Benutzer können ihr Apple-Gerät verwenden, um einen einzigartigen Passkey für jede Webseite oder App zu erstellen, der auf allen ihren Apple-Geräten verfügbar ist. Dies eliminiert die Notwendigkeit, sich viele verschiedene Passwörter zu merken, und erhöht gleichzeitig die Sicherheit.

Fazit

Die angekündigten Verbesserungen unterstreichen Apples Zielsetzung, die Privatsphäre und Sicherheit seiner Kunden zu schützen. Mit diesen neuen Funktionen zeigt Apple, dass die Weiterentwicklungen von iOS, macOS und Co. Innovationen hervorbringen, die nicht nur die User Experience verbessern, sondern auch den Datenschutz und die Sicherheit stärken. Es wird erwartet, dass die neuen Sicherheitsfunktionen im Herbst verfügbar sein werden, und sie werden zweifellos dazu beitragen, das Vertrauen der Nutzer in Apple zu stärken und ihre Privatsphäre sowie Sicherheit weiter zu verbessern.