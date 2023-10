Wir sind es ja schon gewohnt, dass Google Apples iMessage ein Dorn im Auge ist und dies wenig subtil in diversen Werbekampagnen behandelt. Nun schließt sich offenbar auch Samsung der Werbekampagne an, in der Apple aufgefordert wird, RCS zu übernehmen.

Samsung schießt gegen Apple, aber verfehlt das Ziel

Der Chat-Dienst RCS (Rich Communication Services) wird als ein Standard für vernetzte Nachrichten gehandelt, der als Nachfolger von SMS und MMS dienen soll. Insbesondere Google forciert die Etablierung von RCS. Die Alternative zur SMS würde Android und iOS etwas näher zusammenbringen, wenn Apple den Standard unterstützen würde. Dementsprechend führt Google eine langwierige Kampagne, um Apple unter Druck zu setzen, damit das iPhone auch RCS-kompatibel wird.

Nach Google drängt jetzt auch Samsung in einer neuen Werbung, RCS auf die Apple-Geräte zu bringen. Der kurze Spot spielt auf Romeo und Julia an, wobei der iPhone-Nutzer offenbar Julia und der Android-Nutzer Romeo ist. Die Idee ist, dass Julias Eltern (Apple in dieser bizarren Welt) ihr nicht erlauben, mit Romeo über RCS zu sprechen. Stattdessen müssen sie sich über grüne Sprechblasen verständigen, sprich SMS.

Ergibt das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Es ist ein wirklich seltsamer und verwirrender Werbespot, den man ohne den Kontext wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen würde. Wäre da nicht der Titel des YouTube-Videos, wäre der Zuschauer komplett verloren. Die Idee des Spots wird wahrscheinlich nur vom Produktionsbudget unterboten, denn in dem Video ist nur eine Bildschirmaufnahme eines Gesprächs in der Nachrichten-App auf einem Samsung-Gerät zu sehen. Dennoch wollen wir euch Samsungs Beitrag zur RCS-Kampagne nicht vorenthalten:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Apple wird sich von dieser Spitze sicher nicht überzeugen lassen. Mit iMessage hat Apple im Grunde alles, was das Unternehmen möchte. In einem Interview sagte CEO Tim Cook, dass RCS keine Priorität sei. „Ich sehe nicht, dass unsere Nutzer von uns verlangen, dass wir jetzt viel Energie in diese Sache stecken“, erklärte Cook.