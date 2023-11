Nachdem bekannt wurde, dass Apple und andere große Unternehmen alle Werbeaktivitäten auf dem sozialen Netzwerk X gestoppt haben, meldet sich nun X-CEO Linda Yaccarino in einem Memo zu Wort und versucht die Umstände, die zu dem Werbeboykott geführt haben, zu relativieren.

X verliert große Werbekunden

Die jüngste Werbeunterbrechung durch Apple erfolgt, nachdem ein Bericht von Media Matters Fälle aufgedeckt hatte, in denen Werbung verschiedener Unternehmen neben Posts mit hasserfüllten und extremistischen Inhalten geschaltet wurde. Neben Apple haben unter anderem auch IBM, Disney, Paramount und der Warner-Konzern die Werbung bei X eingestellt. Die Situation wurde durch Musks eigene Handlungen weiter verschlimmert, insbesondere durch seine Billigung eines antisemitischen Tweets. Musk antwortete auf einen Beitrag, in dem jüdischen Gruppen „Hass gegen Weiße“ unterstellt wurde – und bezeichnete ihn als „die eigentliche Wahrheit“.

Nun widmet sich Linda Yaccarino in einem Memo dem Thema und erklärt, dass Apple seine Investitionen nur „vorübergehend aufgrund eines irreführenden und manipulierten Artikels“ pausiert hat. Yaccarino geht in dem Memo nicht auf Musks Beitrag ein, der sogar das Weiße Haus dazu bewegte, scharfe Kritik zu äußern. Das komplette Memo stellt The Hollywood Reporter zur Verfügung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple die Werbung auf X bzw. Twitter einstellt. Als Musk im vergangenen Jahr Twitter übernahm und einige Änderungen an Dingen wie der Verifizierung und der Moderation von Inhalten vornahm, schränkte Apple kurzzeitig seine Werbung auf der Plattform ein. Damals beschuldigte Musk Apple öffentlich, die freie Meinungsäußerung zu hassen. Nachdem sich Musk und Cook im Apple Park ausgesprochen hatten, nahm Apple die Werbung auf Twitter wieder auf. Apple hat sich nicht öffentlich zu der aktuellen Lage geäußert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren