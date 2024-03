Apple hat bereits mehrfach in den letzten Wochen mehrfach betont, dass man viel Zeit und Mühe in künstliche Intelligenz investiert und das Unternehmen völlig neue Wege beschreiten möchte. Es kristallisiert sich nun ein Hybrid-Ansatz heraus. Apple könnte eigenes Know-How mit den KI-Funktionen weiterer Unternehmen kombinieren. Eine Partnerschaft zwischen Apple und Baidu, wie es in den letzten Tagen kolportiert wurde, soll jedoch noch nicht unter Dach und Fach sein.

Apple und Baidu: KI-Partnerschaft soll noch nicht besiegelt sein

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple Gespräche mit Google führt, um die Gemini-Modelle zu lizenzieren, damit sie für einige generative KI-Funktionen in iOS 18 verwendet werden können. Es hieß auch, dass Apple mit OpenAI über eine mögliche Vereinbarung gesprochen hat. Ein weiteres Gerücht sprach davon, dass Apple auf dem chinesischen Markt kooperieren möchte. Angeblich sollte diese Partnerschaft schon geschlossen sein. Glaubt man den Informationen von China Daily, die sich auf Insider berufen, ist diese Partnerschaft allerdings noch nicht besiegelt. Wie weit die Gespräche fortgeschritten sind, ist unbekannt.

Sollte die Partnerschaft tatsächlich zustande kommen, würde Baidu einige der generativen KI-Funktionen von iOS 18 wahrscheinlich nur in China unterstützen. Generative KI-Modelle müssen von der chinesischen Regierung genehmigt werden, und Baidus Ernie-Chatbot ist im Land erlaubt. Die Chatbots Gemini von Google und ChatGPT von OpenAI sind in China hingegen nicht verfügbar.

Im Juni dieses Jahres werden wir im Rahmen der WWDC einen ersten Ausblick auf iOS 18 und Co. erleben. Gerüchten zufolge sollen die Software-Updates neue generative KI-Funktionen für eine Reihe von iPhone-Funktionen und Apps enthalten, darunter Siri, Spotlight, Apple Music, Health, Nachrichten, Numbers, Pages, Keynote, Kurzbefehle und mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren