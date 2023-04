Apple erwägt, die grafische Darstellung von Siri in den Bereich der Dynamic Island zu integrieren. Das behauptet zumindest ein Leaker, der Details über angebliche neue iOS 17 Funktionen veröffentlicht hat.

Während Apple-Ingenieure neue „sprachgenerierende Konzepte“ für Siri testen, soll auch die Darstellung des virtuellen Assistenten verbessert werden. Derzeit wird beim Aufruf von Siri per Tastendruck oder mit dem Sprachbefehl „Hey Siri“ eine animierte Kugel am unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Die Kugel bleibt eingeblendet, während der virtuelle Assistent zuhört. Dabei werden alle für die Anfrage relevanten Details entweder oben oder unten auf dem Bildschirm in Form einer Karte angezeigt, wobei der Hintergrundinhalt abgedunkelt wird.

Ein neues Gerücht besagt nun, dass die Dynamic Island Siris neues zu Hause werden wird. Jedes Mal, wenn Siri herbeigerufen wird, zeigt sie sich in der Dynamic Island. Die Verlagerung der Siri-Oberfläche in die Dynamic Island würde es wahrscheinlich ermöglichen, dass die Bildschirminhalte in vollem Umfang sichtbar bleiben. Ursprünglich nahm die Siri-Benutzeroberfläche den gesamten Bildschirm ein, wenn der Benutzer mit dem virtuellen Assistenten interagierte, mit iOS 14 führte Apple eine neue Ansicht ein, die weniger verdeckte.

Dem anonymen Tippgeber zufolge testet Apple derzeit die Dynamic Island-Version von Siri – ob diese Neuerung tatsächlich kommen wird, kann er jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen. Sicher soll jedoch sein, dass die Dynamic Island in Zukunft „viel mehr“ Benachrichtigungen darstellen wird.

