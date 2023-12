Spotify steht womöglich kurz vor der Wiedereinführung von In-App-Käufen in seiner iOS-App, wie eine aktuelle Analyse des Beta-Codes nahelegt. Damit würde Spotify seine langjährige Abkehr von Apples Zahlungssystem rückgängig machen und möglicherweise einen neuen Weg in der Beziehung zu Apple und den Richtlinien des App Store einschlagen.

In-App-Käufe in Spotify

MacRumors hat in der neuesten Beta-Version der iOS-App von Spotify Code-Strings gefunden, die auf ein In-App-Zahlungssystem hindeuten. Hierzu gehören Verweise auf einen Checkout-Bildschirm für IAPs (In-App-Käufe) und Felder zur Möglichkeit, fehlgeschlagene Käufe zu wiederholen.

Im Laufe der Jahre hatten Apple und Spotify einen lang anhaltenden Streit über die App-Store-Politik von Apple, mit mehreren öffentlichen Konflikten über App- und Abonnement-Gebühren und App-Ablehnungen aufgrund von Spotifys Versuchen, Apples Provision zu umgehen, die bis zu 30 Prozent betragen kann.

Im Ergebnis hat Spotify seinen Nutzern in den letzten sieben Jahren nicht mehr die Möglichkeit geboten, sich über den App Store für das Premium-Abonnement des Streaming-Dienstes anzumelden. Stattdessen bestand Spotify auf eine Anmeldung über die eigene Webseite.

Anders verhält es sich bei Android-Geräten. Seit November 2020 ist Spotify in der Lage, In-App-Käufe direkt in der Google Play-Version seiner App abzurechnen, ohne den Umweg über Googles Zahlungsoption gehen zu müssen. Dies ist möglich, weil Spotify Googles „User Choice Billing“ nutzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine alternative Zahlungsoption für In-App-Käufe, die mit einer geringeren Gebühr verbunden ist.

Apple bietet keine alternative Abrechnung im App Store an. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, darunter Südkorea und die Niederlande. So haben Regulierungsbehörden in diesen Ländern Apple gezwungen, einigen Apps die Nutzung von Drittanbietern zu gestatten.

Die Gründe für die mögliche Änderung in der Spotify iOS-App bleiben spekulativ. Doch angesichts der Tatsache, dass Google Optionen für alternative Abrechnungen eingeführt hat, und des anhaltenden Drucks der Regulierungsbehörden ist es möglich, dass Apple die Verfahren in den Niederlanden und Südkorea auch auf andere Länder und App-Typen ausweitet. Es ist jedoch nicht bekannt, ob sich die IAP-Verweise im Spotify-Code auf einen solchen Plan beziehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Spotify sich darauf vorbereitet, den Preis für seine Abonnements zu erhöhen, um Apples Provision für In-App-Käufe mit einzurechnen.

