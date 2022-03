Am kommenden Dienstag lädt Apple zur ersten Keynote des Jahres. Unter dem Motto „Peek Performance“ wird der Hersteller aus Cupertino neue Hardware präsentieren. Es ist völlig normal, dass sich wenige Tage vor einer Keynote die Gerüchte zu bevorstehenden Produkten intensivieren. Nachdem sich bereits Mark Gurman von Bloomberg zu neuen Produkten geäußert hat, meldet sich am heutigen Sonntag auch Analyst Ming Chi Kuo zu Wort.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kenntnisse nachgewiesen hat, allerdings nicht immer voll ins Schwarze traf, meldet sich am heutigen Tag per Twitter zu Wort und spricht über kommende Produkte innerhalb der Mac-Desktop-Famile.

Kuo spricht davon, dass Apple in diesem Jahr keinen iMac Pro und keinen neuen Mac Pro auf den Markt bringen wird. Mit diesen Produkten rechnet er erst im kommenden Jahr. Für das laufende Jahr 2022 wird Apple einen leistungsstärkeren Mac mini sowie ein preislich attraktiveres externes 27 Zoll Display (ohne mini-LED) auf den markt bringen.

Die Aussagen von Kuo kollidieren in Teilen mit der Prognose von Display-Analyst Young Ross. Dieser geht davon aus, dass der 27 Zoll iMac Pro noch in diesem Jahr erscheinen wird. Gut möglich, dass die beiden Analysten von unterschiedlichen Geräten sprechen. Vielleicht kommt in diesem Jahr ein „normaler“ 27 Zoll iMac und im kommenden Jahr ein 27 Zoll iMac Pro.

Predictions for Apple’s new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022