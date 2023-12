Apple nutzt die letzten Wochen eines jeden Jahres für gewöhnlich, um verschiedene Charts zu veröffentlichen. Die besten Spiele und Apps, die von der App Store Redaktion ausgewählt worden sind, die Apple Music Jahrescharts, die besten Podcasts und die besten Bücher haben wir euch bereits präsentiert. Am heutigen Abend stehen die beliebtesten Apps und Spiele in 2023 im Mittelpunkt. Kurzum: Apple präsentiert die Apps und Spiele, die in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten heruntergeladen wurden.

Apple Store: Das sind die beliebtesten Apps und Spiele des Jahres 2023

Die Charts 2023, die ab sofort im „Heute“ Tab im App Store verfügbar sind, enthalten die beliebtesten kostenlosen und kostenpflichtigen Apps und Spiele sowie die beliebtesten Apple Arcade Spiele.

Direkt zu den deutschen Jahrescharts 2023 im App Store gelangt man über folgende Links:

Die am häufigsten heruntergeladenen Apps und Spiele des Jahres 2023 in Deutschland:

Die Top iPhone Apps (gratis)

Temu: Shoppe wie Milliardäre Google WhatsApp Messenger Google Maps – Transit & Essen Instagram CapCut – Video Editor TikTok: Videos, Lives & Musik PayPal YouTube Spotify – Musik und Podcasts

Die Top iPhone Apps (gekauft)

Blitzer.de PRO Threema. Der sichere Messenger Oje, ich wachse! AutoSleep Schlaftracker Babyphone 3G food with love: Rezepte Atlas der Humananatomie 2024 Forest – Bleib fokussiert IHK.AEVO–Trainieren und Testen PeakFinder

Die Top iPhone Games (gratis)

MONOPOLY GO! Royal Match Subway Surfers Roblox Gardenscapes Block Blast! Stumble Guys Ludo Club: Gesellschaftsspiele Quizduell! UNO!™

Die Top iPhone Games (gekauft)

Minecraft MONOPOLY Plague Inc. Bloons TD 6 Pou Geometry Dash Rovio Classics: Angry Birds Earn to Die 2 Brotato:Premium The Past Within

Die Top iPad Apps (gratis)

Goodnotes 6 Netflix Amazon Prime Video Disney+ YouTube Microsoft Word Microsoft PowerPoint Messenger Duo for WhatsApp + Microsoft Teams Microsoft 365 (Office)

Die Top iPad Apps (gekauft)

Procreate AnkiMobile Flashcards Atlas der Humananatomie 2024 MyScript Calculator Book Creator for iPad TeacherTool 7 forScore Nomad Sculpt Antolin Lesespiele 1/2 ChatMate for WhatsApp

Die Top iPad Games (gratis)

Roblox MONOPOLY GO! Stumble Guys UNO!™ Gardenscapes Schach – Spielen und Lernen Hay Day Subway Surfers Royal Match Magic Tiles 3: Piano Game

Die Top iPad Games (gekauft)

Minecraft MONOPOLY Bloons TD 6 Plague Inc. Rovio Classics: Angry Birds Stardew Valley Geometry Dash Papers, Please Northgard Farming Simulator 2023

Die Top Apple Arcade Games

Bloons TD 6+ Football Manager 2024 Touch Angry Birds Reloaded Cityscapes: Sim Builder Castle Crumble Mini Motorways Jetpack Joyride 2 Bridge Constructor+ NBA 2K23 Arcade Edition Solitaire by MobilityWare+

